2019 BE HEROES未來英雄籃球訓練營今年預定在7月2日到3日在台中，以及7月6日到8日在台北兩地進行，台灣籃壇「黃金世代」成員林志傑、田壘、楊敬敏、曾文鼎及陳世念等球星，都會化身鐵血教練，指導球員籃球場上的知識與經驗。

林志傑、田壘、楊敬敏、曾文鼎及陳世念五位台灣籃球迷相當熟悉的球星，各自在中國大陸CBA及東南亞籃球聯盟ABL奮戰，「野獸」林志傑今年球季結束後，將要離開效力10年的CBA浙江廣廈隊，讓當地球迷依依不捨，田壘和陳世念則幫助ABL寶島夢想家拚進季後賽，人氣依舊相當旺。

五位球星剛好在籃球場上司職不同位置，每年都為了BE HEROES未來英雄籃球訓練營用心討論、規劃課程，就是要讓參加訓練營的學員完整學習到籃球場上全方位的知識與經驗，紮實的訓練內容絕不馬虎。

楊敬敏(左)示範運球動作。(資料照/展逸國際企業提供)

為了讓學員可以更有樂趣地學習硬梆梆的籃球觀念，五位球星在課程設計上融入許多競爭類遊戲，讓各組學員互相分組對抗，除了增加訓練的趣味性，也機會教育學員許多關於「團隊意識」、「運動精神」的寶貴內容。

2019 BE HEROES未來英雄籃球訓練營台中場於7月2日到3日在台中市逢甲大學體育館舉行，台北場則是7月6到8日於新北市南山高中舉辦，兩次活動都分成「歡樂英雄組」與「超級英雄組」，歡樂英雄組歡迎8到15歲、想學習紮實的基本與個人技巧的學員報名，超級英雄組報名年齡在13到22歲，且需具備籃球基礎、有5對5全場實戰經驗，兩組別男女均可報名，台北、台中場各組別限額150名，報名時間從今天上午10點45分起，到6月14日晚間6點。

(中時電子報)