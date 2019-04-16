近年陸日關係回暖，互動頻繁，「中日經濟高層對話」日前就在北京舉行。日經中文網16日報導稱，大陸外長王毅在對話中反覆提及華為，強烈要求日本不得將特定大陸企業從新一代通信標準「5G」的投標中排除。報導認為，雖然陸日關係出現改善的氛圍，但在陸美貿易摩擦的背景下，5G相關問題似乎正在成為陸日摩擦的新火種。

日經中文網16日報導指出，14日的「中日經濟高層對話」進行了3小時40分鐘的討論，比原定延長了近1個小時。其中陸方反覆提及華為，一位與會人士表示，「中方最關心的就是華為問題」。

王毅在對話中質疑，「日本政府為什麼要排除華為？」矛頭對準的是，日本在去年底制定的有關通信設備政府採購的指導方針，其內容是「全省廳不得採購安全保障層面存在風險的通信設備」。

日本外相河野太郎解釋稱，「日本政府並未針對特定中國企業」。但王毅並未就此罷休，繼續追問，「日本的NTT docomo至今不是也一直在與中國推進5G的共同研究嗎？」

報導認為，雖然陸日關係出現改善的氛圍，但是在陸美貿易摩擦的背景下，5G相關問題似乎正在成為新的火種。

報導稱，美國的方針是禁止政府機構從華為等5家陸企採購產品，日本也與美國保持統一步調。不過，要徹底排除通信網路中安全保障層面的風險，原本就需要廣大民營企業提供合作，而日本在法律層面存在極限。

報導指出，根據日本《外匯及外國貿易法》，進口限制僅限於對北韓「制裁」以及履行保護瀕危物種的《華盛頓公約》等「履行公約的情況下」，並不存在安全保障層面的行業限制。在政府內部有觀點指出，針對大陸的通信設備進行限制，「在自由貿易的原則下，難以給出理由」。

(中時 )