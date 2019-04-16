法國當地4月15日晚間，知名地標兼世界文化遺產巴黎聖母院(Notre Dame Cathedral)驚傳火警，數百警消前往滅火同時極力搶救院內藝術品，可惜極具代表性的教堂尖塔仍在眾目睽睽之下當場燒毀倒塌，然主體結構仍保持完整，院內藝術品也幾乎都保住，是不幸中的大幸。

事發後，法國總統馬克宏第一時間前往勘災，災情慘重，修復所需的花費與時間無法估量，馬克宏除宣布將背負全國人民的期待，重建聖母院，也表示將進行國際募款活動，籌資投入修復工作，而率先響應募款的，是旗下擁有Gucci、巴黎世家、YSL等國際時尚品牌的開雲集團(Kering)，其董事長兼CEO法蘭索瓦亨利皮諾(Francois-Henri Pinault)在聲明中宣布將捐出1億歐元(約台幣35億3千7百萬)，用於巴黎聖母院的重建工作。

而法蘭索瓦皮諾經營的是家族企業，總資產超過150億美金(約台幣4920億)，是名符其實的「億萬富翁」，他除了身份背景顯赫之外，老婆也大有來頭，法蘭索瓦在2006年邂逅墨西哥裔好萊塢女星莎瑪海耶克(Salma Hayek)，3年後將她娶回家，還生了寶貝千金瓦倫緹娜，莎瑪婚後未息影，跟老公互相支持彼此的事業，家庭和樂，完美豪門婚姻讓人稱羨。

(中時電子報)