郭總選總統 老婆曾馨瑩不贊成 12:322019/04/16 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 曾馨瑩鬆口表態不贊成郭台銘選總統。(中時資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海董事長郭台銘拋出震撼彈，坦言這兩天將決定是否參選總統，無疑投下一顆震撼彈！不過，妻子曾馨瑩卻表態不贊成。 據《聯合報》報導，曾馨瑩上午接受聯合晚報專訪時表示，她敬佩先生為國家社會貢獻的心意，但她站在妻子與小孩的母親的立場上，她表達她反對的立場。 (中時電子報) #曾馨瑩 #郭台銘 #總統大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳子嘉斷言：2020總統大選 將出現姚文智2.0 00:462019/04/13 鴻海大漲 台股力守10,800點功臣 04:092019/04/13 國政白皮書？柯文哲：那改市政就好了！ 11:232019/04/13 韓國瑜稱台灣安全人民有錢 柯Ｐ讚100分 13:562019/04/13 韓批民進黨 不利新聞全打成假新聞 01:142019/04/16 2020大選 美不替任一方背書 04:102019/04/16 郭台銘變變變 攪局2020為哪樁 04:102019/04/16 《其他電子》郭台銘3月再買鴻海2千張，持股比例升至9.62％ 07:472019/04/16 《其他電子》郭台銘考慮選總統，鴻海高檔續揚 10:172019/04/16 《獨家》郭擬參選總統？藍委：早已籌備數月 11:312019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。