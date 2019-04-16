鴻海董事長郭台銘拋出震撼彈，坦言這兩天將決定是否參選總統，無疑投下一顆震撼彈！不過，妻子曾馨瑩卻表態不贊成。

據《聯合報》報導，曾馨瑩上午接受聯合晚報專訪時表示，她敬佩先生為國家社會貢獻的心意，但她站在妻子與小孩的母親的立場上，她表達她反對的立場。

(中時電子報)