藍委許毓仁日前揭露台鐵新上線的APP「台鐵e訂通」耗資10億元卻遭受負評、民眾抱怨連連；今也再度召開記者會，除重申台鐵應公布合約內容及資金流向，更爆料該APP未驗收就上線，「是把全國人民當白老鼠嗎？」台鐵到底有多少採購發包的東西沒驗收，是否該從頭到尾查一次？他痛批，這是從上到下的歪風，若此事不處理，中華民國的鐵路安全將會是非常大問題。

許毓仁指出，先前要求台鐵在48小時內回覆票務系統合約內容、資金流向與軟體編碼，台鐵卻沒在期限內回應；而作為政府機關，使用納稅人經費10億元建立的票務系統，成效卻未達到預期的便利性，本就有公開說明義務，呼籲台鐵應說明合約內容、資金流向與軟體編碼供大眾檢視，別「打混當幽默」，交通部長林佳龍也應好好管台鐵。

許並拿出一份台鐵的票務系統計畫經費預估資料，表示台鐵整套票務系統共花費10億元，其中「商業軟體採購」及「硬體採購」佔了7億，「軟體開發」人事費用投入3億，系統開發投入的資源是否足夠改善過去票務系統問題，令人疑惑；此外，預算書中「中介軟體」、「工具軟體」預算編列就達3億元。

許毓仁要求，台鐵應將預算明細列出，到底採用哪些軟體系統？是否比較過多家廠商，了解經費或技術上優勢？這些都是民脂民膏，若不講清楚，無法對所有人交代。此外，台鐵也稱資安重要，但整個10億元花費中，資安費用卻花不到2千萬。

許毓仁還指出，有台鐵內部人員透露，台鐵票務系統的APP竟然沒驗收，「原來台鐵APP常常當機，因為根本沒驗收就上線！」而若照台鐵所說，票務系統有這麼多細項，包含核心票務系統、票務網路、票務工作站等，若這些都沒驗收就上路，民眾使用的這些器材及設備到底是怎樣的水準，「是把全國人民當白老鼠嗎？」

藍委費鴻泰則說，台鐵確實應該好好面對社會大眾、好好檢討，APP花10億元不是小錢，能不能告訴大家到底驗收了沒、費用及合約怎麼進行？他強調，台鐵員工很認真，但若領導階層出錯讓台鐵蒙羞，藍委們不排除到法院、監察院提告，要求台鐵正面回應、清楚交代。

(中時 )