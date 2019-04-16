國民黨團隨後由議員李雅靜、陳麗娜上陣，針對綠營指控韓國瑜愛說大話，強調韓只是先說出理想，但他才上任百餘天，請大家應該給他多點時間、有機會實踐。(劉宥廷攝)

高雄市長韓國瑜就職百日民調中，對韓國瑜施政滿意度為61.3％，但議會民進黨團發現有30％市民不滿意韓施政，其中有達過半數認為市長宣傳多說大話，16日砲轟韓疑似有自戀型、反社會型兩種人格？國民黨團則強調，韓提出高雄許多發展的想法，是以往所沒有的，請大家多給一點時間讓他有機會實踐。

民進黨團議員李柏毅、何權峰、簡煥宗、林智鴻在黨團召開記者會，列舉包括愛情摩天輪、迪士尼、阿諾、賽馬等10大跳票政見，印證韓國瑜愛說大話，另特別向心理師、精神科醫師諮詢韓的人格特質，研判其愛說大話者可能有自戀型、反社會型兩種人格，並質疑韓國瑜嗜酒成性，呼籲他趕緊自我調整，專心市政。

國民黨團隨後由議員李雅靜、陳麗娜上陣，針對綠營指控韓國瑜愛說大話，強調韓只是先說出理想，但他才上任百餘天，請大家應該給他多點時間、有機會實踐；更反諷綠營執政高雄20年，甚至前市長陳菊目前還任總統府秘書長，這20年間欠高雄的市政何時要實現？

藍營指出，市長施政百日民調相關數據並沒隱匿，全都公開透明，甚至連前兩任市長就職百日調查也有做比較，如果要嚴厲檢視韓國瑜，也該以同樣標準檢視陳菊、許立明等前兩任市長。

藍營強調，因韓國瑜來到高雄，讓高雄看到更多不可能、更多元的未來，所以也請大家給市府團隊加油，讓他們有更充足的時間去研究、探討，這些新發展的執行可行性，期待大家能採正面想法，鼓勵市府推動各項施政方針。

(中時 )