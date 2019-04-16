傳言上海台協會長李政宏將出線下一屆台企聯會長。李政宏16日受訪時表示，此事他不便做任何評論。

台企聯發言人葉惠德16日受訪時表示，此事還必需經過5／15第二選委會的審定，及5／16的會員大會選舉才能決定，此時台企聯不宜做任何評論。

(旺報 )