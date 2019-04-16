北市知名日本懷石料理店答姓女董娘，介入協調處理大慶證券前董事長莊隆慶的21億元脫產跳票案，但事後不處理，被委託她處理的債務人認為不顧道義，昨天下午將她押走警告；檢警今凌晨逮獲涉擄人的男子徐春暉，台北地檢署今天中午訊後，以徐男涉犯妨害自由罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

大慶證券前董事長莊隆慶被質疑跳票脫產21億元，聯合光纖通信前總顧問謝嘉入，找來多名自稱受害者的人士，控莊以投資股票和買公司等名義向他們調度資金，卻以支票有竄改為由拒絕認帳，50多人被跳票21億元。但莊隆慶則稱提供簽了名的空白支票做擔保，卻被謝嘉入用擦擦筆詐騙28億元，雙方各執一詞，全案現由北檢調查中。

答婦因認識大慶證券內部人士，也熟悉被欠債的被害人，一度主動出面稱可居中代為求償處理，被害人委託答婦求償，期間答婦曾順利解決數千萬債款，但因債權人愈來愈多，她不願再扯下去。

但債權人不滿答婦未負責到底，15日下午教唆27歲徐春暉等人，在答婦經營的懷石料理外埋伏守候，伺機以辣椒水攻擊，擄押上車，載往大台北等地區遊蕩，以示警告。檢警今天凌晨逮獲涉擄人的徐春暉到案。

(中時 )