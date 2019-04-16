變色玻璃對比度變更高！台科大化工系榮譽講座教授廖德章榮譽團隊，研發創新高分子材料，透過特殊的分子結構設計，開發出具高透明性與高耐熱性的新聚醯亞胺高分子材料，應用在電致變色領域，可大幅提高對比度，研究成果登上國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

此研究由台科大化工系榮譽講座教授廖德章老師及研究團隊博士生章強、蔡周益、李連忠共同發表，這是首次以聚醯亞胺高分子材料，透過巧妙的特殊分子結構設計，成功讓整體對比度高達80％，在可見光的波長下對比度更高達90％以上，成功突破現有瓶頸，對於電致變色玻璃、眼鏡及顯示器等可攜帶、可撓式電子產品的開發和應用有重大影響。

電致變色材料為電致變色玻璃、眼鏡及顯示器的關鍵結構，在低電壓下就具有可逆性地改變電致變色元件的顏色，提升元件的效能。過去科學家無法製造出由完全無色至全黑轉換的電致變色材料，使電致變色元件應用受限。

台科大團隊將聚醯亞胺高分子材料，透過特殊的分子結構設計，讓節能省碳耐熱又透明的高分子材料，可從完全無色變為全黑，且整體對比度也大幅提高，透過薄膜材料塗佈於單層石墨烯電極上，應用在電致變色元件，還能簡化相關產品開發的製程，進而降低製造成本。

電致變色的應用相當多元，像是調節陽光入射量之智慧窗、汽車天窗或需要調節光線的玻璃窗材上，玻璃表面的變色膜經通電後導致顏色及穿透率的變化，控制光波長之入射量，可阻擋大部分熱來源的可見光與紅外光，達到調節及降低溫度的目的，同時減少能源的消耗。

(旺報 )