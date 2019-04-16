由大陸中車大連機車自主研發製造的大陸國產首列新一代中低速磁浮車，整車已成功匹配線路，進入動態調試階段。在驗證懸浮、牽引、煞車、電磁相容、運行阻力及車輛可靠性後，將正式投入使用。在此前試驗車測試中，其最高時速達每小時121公里，打破中低速磁浮車運行速度世界紀錄。

據悉，大陸國產新一代中低速磁浮車可通過半徑50公尺平面曲線，具有100‰的爬坡能力。相較於地鐵和輕軌，中低速磁浮車具有高速低噪、抱軌運行安全可靠、適用更小曲線和更大坡道線路、建設維護低成本等特點。

(旺報 )