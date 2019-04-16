大陸國產中低速磁浮車時速121公里破紀錄 12:492019/04/16 旺報 林永富 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由大陸中車大連機車自主研發製造的大陸國產首列新一代中低速磁浮車，整車已成功匹配線路，進入動態調試階段。在驗證懸浮、牽引、煞車、電磁相容、運行阻力及車輛可靠性後，將正式投入使用。在此前試驗車測試中，其最高時速達每小時121公里，打破中低速磁浮車運行速度世界紀錄。 據悉，大陸國產新一代中低速磁浮車可通過半徑50公尺平面曲線，具有100‰的爬坡能力。相較於地鐵和輕軌，中低速磁浮車具有高速低噪、抱軌運行安全可靠、適用更小曲線和更大坡道線路、建設維護低成本等特點。 (旺報 ) #磁浮 #大陸 #國產 #紀錄 #曲線 也許您會感興趣 推薦閱讀 台客赴陸＞陸客來台 觀光陷泥淖 04:092019/04/12 開放服務業 迎接國際競爭 04:092019/04/12 MLB》一朗引退 水手連15戰開轟卻破紀錄 05:042019/04/12 國產署：國有地未如期換約恐影響農保 19:212019/04/12 陳翠芳運用專業優勢 成功拓大陸保險版圖 04:092019/04/13 國產化爭議影響 離岸風電進度 暫受挫 04:092019/04/14 「武統說」大陸學者李毅爆料 曾配合民進黨向大陸傳話 16:132019/04/14 風電國產化 楷模廠商出列 04:102019/04/16 國產署標租12筆土地 下周二開標 權利金上看4.4億元 04:102019/04/16 NBA》七六人第三節狂攻51分平紀錄 10:262019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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