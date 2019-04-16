釀酒人外野手葉利奇單場3轟7打點。（MLB臉書）

當媒體全聚焦於哈波、馬恰多時，釀酒人葉利奇(Christian Yelich)在16日以驚天3響炮提醒大家，他才是國聯的第一戰將。即使賽前打擊率高達0.328、長打率0.639，今日又把紅雀投手打得滿地找牙，葉利奇仍覺得自己「打得不怎麼樣」。

葉利奇還關起門來加班練習打擊，「我一向都這樣做，我習慣在沒人看到的時候練習。其實我今年還沒找到手感，我還在設法尋找那種感覺。」葉利奇在開玩笑嗎？他現在的數據如果繼續刷下去可能成為國聯三冠王了，但葉利奇就是自認「還沒到最佳狀態」。

葉利奇3發全壘打皆來自不同投手，分別飛向左外野、右外野、中外野，不管推打或拉打，反正葉利奇每次上來就是把球轟個老遠。他今日4支3，還有1次敬遠四壞，打擊率升到0.354、攻擊指數1.234，簡直是無敵超人。

紅雀首局上先打了2分，接著葉利奇就敲出3分彈。紅雀第6局又打3分，然後葉利奇跟著再一發3分彈，第8局紅雀沒動靜，葉利奇仍舊再1發陽春炮。儘管紅雀炮火猛烈，也禁不起葉利奇這樣亂轟，最後釀酒人以10-7擊敗紅雀。葉利奇一個人包辦7打點。雙方先發投手都被打爆，紅雀哈德森(Dakota Hudson)單局被打6分，釀酒人出動7名投手，靠著葉利奇的武勇搶下勝利。

(中時電子報)