阿里山森林鐵路工會代表今（16）日上午到農委會前冒雨抗議，加上前來聲援的北部勞團大約有4、50人。主要訴求是恢復以前台鐵局代管時期的福利、提高本俸至3萬元以上，未來政府組織改造後不得任意裁撤林鐵處。林務局長、文資處長要與工會定期協商，不得任意打壓。

林鐵工會理事長王裕凱表示，林鐵員工背負維護鐵道運作的重大任務，是一個耗體力與高危險性工作，平常4個員工不僅要扛220公斤的鐵軌，還有噪音、高風險路段等問題，但第一線基層員工本俸大都不到28000元，加上其他津貼，起薪更不到3萬元。以其本人為例，年資約5年，每月扣掉勞健保費用，實領僅26000餘元。

王裕凱又說，以前台鐵時期每年三節獎金、喪葬補助、子女教育補助、退休互助金都有，去年6月27日移轉給林務局後，福利大幅縮減，比以前差很多。這段期間有2位員工過世，也領不到撫恤金，因公受傷、看病的補助也寥寥無幾。

還有就是員額不足，目前林鐵只剩220人左右，滿編是268人，導致排班非常辛苦，必須使用兩周變形工時，做10休4，司機常要加班，長久下來很容易疲憊，恐會響行車安全。

林務局副局長廖一光出面接受工會的陳情書並解釋，去年阿里山森鐵處移撥給林務局後，由於雙方薪資結構、福利制度不同，林務局承諾法定的部分絕不會減少，甚至像新進人員晉級的時間也從7年縮短為4年。如果加上年終、考績獎金等，平均月薪一定超過3萬元。

廖一光說，三節獎金、喪葬補助、教育津貼等通常是由職工福利會撥付，不在法定項目內，不過林鐵已替員工投保意外險以增加保障。至於兩位過世員工請領撫恤金，目前尚在申請程序中。人力補充方面，已招考40人，訓練完就會分發至各單位。組織架構更不必擔心，將來林務局併入新成立的環資部後，林鐵並不會被裁撤。

不過工會代表與林務局仍有一些岐見，雙方仍須進一步協調。

(中時 )