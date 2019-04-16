監察院今公布最新一期廉政專刊，前行政院長賴清德與妻子吳玫如財產也曝光。賴清德存款較前一期暴增逾10倍，達2337萬餘元，但去年申報達3291萬餘元的有價證券，此回已無申報，投資部分轉趨單純。

賴清德與妻子吳玫如申報1筆土地及1筆建物，位於台南市中西區鹽埕段，賴清德名下還有一台TOYOTA CAMRY汽車，在2006年以75萬元購得。兩人本次申報存款有2337萬6909元，較上一期申報的存款196萬2476元，增加了2141萬4433元。

不過，賴清德與吳玫如上期申報有價證券3291萬餘元，本期則全數歸零。另外吳玫如名下還有4筆保單，兩人沒有任何財產交付信託。

而賴清德黨內初選對手、總統蔡英文財產在上月底揭曉，蔡英文存款5406萬872元，土地4筆、建物2筆，有價證券413萬6370元。債務部分，去年3月19日蔡英文新增一筆向華南銀行的短期授信貸款，至去年11月餘額仍有20萬7009元，再加上申報的房貸餘額787萬1294元，共計807萬8303元。但較前次申報房貸893萬4710元，債務減少85萬6407元。

另外，蔡英文申報著作權財產《洋蔥炒蛋到小英便當》《英派：點亮台灣的這一哩路》，均無法估價。她將土地租給家族經營的東道公司，每月租金9萬元，她也投資東道公司110萬元。

(中時 )