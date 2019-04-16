有著「巴黎之心」（heart of Paris）美稱的聖母院15日晚間突冒大火，具有象徵性意義的尖塔不堪燃燒，付之一炬，數千當地居民及遊客晚間死守在現場，有人默默垂淚，有人虔誠禱告，民眾更自發唱起聖歌，為巴黎的象徵祈福。

有著「巴黎之心」（heart of Paris）美稱的著名地標聖母院當地時間15日晚間陷入火海，極具象徵意義的尖塔不幸付之一炬，數千圍觀民眾親眼目睹尖塔倒塌瞬間，當地居民不是當場流淚，就是神情凝重禱告，外媒分析，聖母院地位非同小可，就連一向喜歡抱怨的巴黎人都對她肅然起敬。

聖母院在法國當地時間15日晚間（台灣時間16日凌晨）突然竄出火舌，火勢很快在1小時後迅速蔓延至尖塔及鐘樓，導致尖塔陷入火海、最終付之一炬，不過萬幸的是，消防人員在歷經數小時灌救後終於控制住火勢，2座鐘樓也有保住。

英國廣播公司（BBC）報導，聖母院自晚間開始燃燒，現場圍觀民眾多達數千人，有些是觀光客，也有些是當地居民，親眼目睹聖母院葬身火海，有些人不顧形象開始啜泣、落淚，也有人神情肅穆地吟唱聖歌、禱告。

報導分析，巴黎聖母院在法國人心目中的地位非同小可，如果說巴黎鐵塔是法國的象徵，那麼聖母院絕對是能與他平起平坐的主要對手，而且巴黎鐵塔還只有100多年歷史。

建造於12、13世紀的聖母院是法國重要建築傑作，BBC法籍記者阿斯提爾（Henri Astier）在文章中情感滿溢地表示，眼看著國家永恆的象徵陷入熊熊烈焰，「衝擊的心情完全無法言喻。」

他說就算巴黎人不以陽光、熱情的性格聞名，但沿著塞納河畔走，很少人看到這幢曠世傑作後內心不會感到激動，「她是少數能讓巴黎人感到住在這裡很美好的風景之一。」

路透報導，現場目擊者席爾瓦（Samantha Silva）眼眶泛淚地表示，自己在世界各國有許多朋友，朋友每次來巴黎，她都會推薦他們去聖母院，她自己也去過很多次，「但是她（聖母院）不會再和從前一樣了，她是巴黎真正的象徵。」

當地人其實很少進去聖母院，阿斯提爾就坦承30多年生涯中，自己只進去過3至4次，而且還是和外國訪客一起，他說聖母院的地位甚至高過宗教聖地，法國總統馬克宏甚至用「部分法國遭烈火吞噬」等詞來描述這場災難，地位不可言喻。

巴黎聖母院是法國人精神象徵，意義超越宗教，發生大火讓法國人心碎了，當地居民守在現場默默垂淚、禱告。（圖／美聯社）

巴黎聖母院是法國人精神象徵，意義超越宗教，發生大火讓法國人心碎了，當地居民守在現場默默垂淚、禱告。（圖／路透社）

巴黎聖母院是法國人精神象徵，意義超越宗教，發生大火讓法國人心碎了，當地居民守在現場默默垂淚、禱告。（圖／路透社）

(中時電子報)