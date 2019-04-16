法國知名歷史文化景點、有850年歷史的巴黎聖母院15日發生大火，而川普表示「或許用消防飛機空中擲水可以滅火」，「動作要快」。（美聯社）

法國知名歷史文化景點、有850年歷史的巴黎聖母院15日發生大火，部分建築慘遭祝融，全球元首紛紛向法國表達慰問與關心，但美國總統川普卻在此時「鍵盤救火」，在推特上發文表示「或許用消防飛機可以滅火」，「動作要快」，但一作已遭法方駁斥，稱此會導致整座聖母院坍塌。

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月15日

據美媒CNBC 15日報導，川普在推特上表示，「看到巴黎聖母院大火真是糟透了，或許用消防飛機可以滅火，動作要快！」，之後又表達對法國慰問「願上帝保佑法國人民」。

之後，據美媒CNN報導，川普在前往明尼蘇達州路上參加稅務活動時表示，巴黎聖母院大火是「好可怕、好可怕的大火」、「我剛下機時，那場大火燒到你前所未見的程度」，隨後他也再次對這座歷史建築表達哀悼，稱其已「超越國界」，「是我們文化的一部份、也是我們生活的一部份，它真是很偉大的教堂」。

不過，雖未直接點名川普的隔空指導救火，法民防安全局（Sécurité civile）特別發推文表示，「數百名巴黎消防隊員正在盡一切努力控制這場可怕的巴黎聖母院大火，所有的方法都使用了，除了用飛機空中擲水滅火，這樣會造成整個大教堂結構崩毀」。而法媒《France 24》稱，空中滅火通常是在野外大規模火災時才會使用，需要頃倒大量的水，故不適用於古建築物火災上。

Hundreds of firemen of the Paris Fire Brigade are doing everything they can to bring the terrible #NotreDame fire under control. All means are being used, except for water-bombing aircrafts which, if used, could lead to the collapse of the entire structure of the cathedral. — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) 2019年4月15日

而全球領袖皆對造成人類文化遺產損毀大火與法國人民表達慰問與關切。德國總理梅克爾（Angela Merkel）稱聖母院是「法國和我們歐洲文化的象徵」，英國首相梅伊（Theresa May）則表示，她心繫著法國民眾和對抗「這起恐怖烈火」的急難救援隊。教廷指出，發生在「對全球和法國來說為基督教象徵」的大火，使人震驚悲傷，並表示為消防人員祈福禱告。

雖然起火原因尚未確定，但媒體指出聖母院正在進行密集修繕工作，可能與起火有關；消防單位發言人表示，大火延燒約8小時後，火勢大多已獲控制，還有殘餘火勢有待撲滅。

(中時電子報)