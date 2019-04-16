赴香港澳門及大陸參訪的親民黨主席宋楚瑜一行，15日下午進入大陸中央政府駐香港聯絡辦公室（簡稱香港中聯辦）會見主任王志民。中聯辦副主任陳冬及有關部門負責人參加會見。

據香港中聯辦官網消息，王志民對宋楚瑜主席率領親民黨粵港澳訪問團一行來港表示歡迎，讚賞宋楚瑜主席和親民黨在推動兩岸關係實現歷史性轉折中發揮的重要作用，期盼引領更多島內有識之士，共擔民族大義，共謀同胞福祉，為推動新時代兩岸關係新發展做出更大貢獻。

王志民表示，香港在兩岸關係歷史進程中扮演了獨特的角色，做出了積極貢獻，處理有關涉台事務是香港中聯辦的五項職能之一，歡迎台灣朋友到訪中聯辦，並熱忱為廣大台胞服務。

王志民介紹了香港回歸祖國22年來取得的巨大成就和當前持續穩中向好的發展形勢，指出粵港澳大灣區建設既為香港提供更多政策紅利和創新動力，開闢更廣闊的發展空間，也是台灣優勢產業和人才大展身手的舞台，並為台灣優質產品提供廣闊的市場，在深化兩岸融合發展中扮演越來越重要的角色。歡迎宋楚瑜主席帶領更多的島內朋友來港交流，共同分享粵港澳大灣區建設發展帶來的機遇。

(旺報 )