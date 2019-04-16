22歲的四葉草外型甜美人氣很旺。照片提供：量能文創

四葉草今年將推出迷你專輯回歸樂壇。照片提供：量能文創

「四葉草」朱主愛去年被網友抨擊「身材大走鐘」、「女神崩壞了」，她也幽默酸自己「之前胖跟一隻豬一樣」。不過她今公佈在家鄉馬來西亞拍攝的最新照片，不但臉蛋小，身材也非常纖細，她宣告已成功剷肉12公斤，回到5年前剛出道狀態，也預告將在今年推出迷你專輯回歸樂壇。

四葉草剛出道時擁有168公分、47公斤好身材，來台灣工作後，因為工作勞累導致內分泌失調、熬夜後健康出現大小不同症狀，加速老化一度體重飆升到60公斤。她透過看中醫吃藥、再加上有氧運動，強調「吃飯一定要定時、飲食佔據70％，聽我的話保證幫你瘦！」呼籲每個營養包含澱粉、菜肉蛋都要均衡、而不是刻意去斷食，她也戒掉最愛的珍珠奶茶，不吃零食巧克力、碳酸飲料、加工食品等。

減肥過程中，她最討厭的是健身課程，但偏偏健身又是最直接能雕塑部位，直呼：「真的很痛苦，需要非常多毅力，然後是一件很無聊的事情，尤其是跑步我會睡著，我最喜歡的是打羽毛球。」 她原本喜歡在收工後喝碗雞湯，自封是「肉食草草」，最愛的肉類是羊肉，近期則迷上吃山藥，喜歡那種咬起來脆脆的口感、又是健康養生的食材，反而對於夢幻甜食則是興趣缺缺。

她跟男友子閎戀情穩定，是否好事近？她害羞說，「請大家給我們多一點空間，我們目前還是專注在工作上，不想辜負粉絲們期待，多多包容給我們愛與支持，我們會努力把做好作品帶給你們。」

至於維繫異地戀方法，她坦言「遠距離戀愛的確不容易，很容易產生沒有安全感，對方不在身邊、不知道他在幹嘛，你們會有的問題我也會有」，四葉草覺得自己在愛情中不是那種大方的女生，腦袋容易上演小劇場，讓最好方法就是讓自己忙碌起來，專注在工作上就不會胡思亂想，感情裡面一定要信任，不然對方就算近在眼前還是會產生問題。

她表示前陣子去泰國客串電影《限時好友》、錄製電影主題曲首度挑戰馬來文，接下來也將發片，她笑說，「要讓大家看到不一樣的小草，也都會是我自己的創作」，至於如何紓壓，她強調心理狀態要一直調整，學著跟自己心理嘗試很多溝通，每次透過寫歌過程把自己打碎、再度拼湊，從當中找回當初想當歌手的初心、獲得正能量，而她平時大多宅在家、出門的原因都是為了吃吃喝喝；她預告往後會多推出影片請粉絲鎖定關注。

(中時 )