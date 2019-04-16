中共黨媒《環球時報》今天報導，大陸駐智利大使徐步，日前接受智利媒體《三點鐘報》專訪指出，美國國務卿蓬佩奧近日的涉陸言論「已經失去理智，他走得太遠了！」蓬佩奧12日指責陸俄在拉丁美洲「散播混亂」，稱大陸不是可靠的合作夥伴。

報導指出，對於美國高官的惡意攻擊，徐步在專訪時有力回擊，同時也於14日在智利第一大報《信使報》發表題為《蓬佩奧先生完全錯了》的署名文章。

蓬佩奧上周五展開為期3天的拉美訪問行程，第一站在智利稱，大陸在拉美的投資具「腐蝕性」，會滋生腐敗並侵蝕民主與秩序。描述陸俄「已站在門口」，一旦允許兩國「進入屋子」，他們「會在你的家裡散播混亂」。

「美國沒有為拉美國家經濟發展做出實質貢獻, 卻指責中國與拉美的經貿合作以及中國在拉美投資。蓬佩奧先生是個偽君子。」徐步對《三點鐘報》表示，去年中國在智利投資超過60億美元，中智貿易額逾428億美元, 遠高於智美貿易的240億美元。中智經貿合作的好處是相互的。徐步同時回應說，蓬佩奧稱華為公司為大陸政府提供間諜活動服務「完全是惡意的謊言」，美國是「賊喊捉賊」。

徐步強調，美國如真關心拉美民主和人權，就應立即停止對其他國家的制裁，就應立即採取促進拉美經濟發展的舉措，而不光是做空洞的承諾。

報導稱，徐步在《信使報》以親身經歷描述說，他此前擔任大陸駐東協大使期間，看到美國如何挑撥大陸與菲律賓、馬來西亞、越南等鄰國關係。當時美方企圖把南海的水攪得不平靜以便「混水摸魚」，不過菲國等領導人並沒有隨著美國起舞，因為他們清楚美國是出於一己私利。

針對蓬佩奧一系列指控，徐步表示都是「毫無根據」的說法，「他甚至說中國殺害了數百名美國人，並助長了恐怖活動。蓬佩奧先生已經失去理智，他走得太遠了」。

《環球時報》報導，廣州暨南大學拉丁美洲研究中心副主任賀喜指出，盡管部分拉美國家目前有「向右轉」趨勢，但美國「威逼利誘」未必會讓他們遠離大陸。因為當下夯實陸拉關係的是經貿，美國最喜歡強調的意識形態因素已越來越淡化。

(中時 )