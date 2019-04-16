雖然一度在第三節落後高達31分，但快艇在第四節剩下55秒的時候發動了一波7比0攻勢，成功逆轉了戰局，135比131擊敗了尋求3連霸的勇士，將系列賽追成1比1平手。

勇士在上賽季西區決賽與火箭交手時2比3落後，但趁著保羅受傷2連勝逆轉戰局，總決賽4連勝橫掃由詹姆斯領軍的騎士，完成衛冕霸業。

本季勇士再次以西區龍頭之位殺進季後賽，首戰121比104輕取西區第八的快艇，今天又在打完上半場取得23分領先優勢，第三節還將差距擴大至30分，不過，快艇也非省油燈，貝弗利嚴防杜蘭特的策略相當成功，路威廉斯連續命中，單節攻下44分，創下隊史季後賽單節得分紀錄，第四節縮小落後差距到10分。

然而尋求3連霸勇士的威嚴豈能被挑釁，李文斯頓與伊戈達拉兩位板凳老將挺身而出，柯瑞連投帶罰攻下4分，勇士118比102再次拉開差距。然而場上情勢瞬息萬變，賈林納利與路威廉斯先後完成三分打，緊接著賈林納利又砍進三分球，快艇以15比2攻勢將落後分數縮小至3分差距。

比賽剩下4分30秒卓雷蒙格林製造貝弗利進攻犯規，也讓貝弗利6犯畢業，並且朝著對方揮手說拜拜，隨即持球攻擊得手，勇士領先6分，路威廉斯和哈瑞爾得手，快艇逼至2分落後。

擺脫貝弗利糾纏的杜蘭特，成功殺入禁區完成三分打，勇士領先5分，哈瑞爾雙手爆扣，路威廉斯2罰1中，剩下1分33秒快艇2分落後，杜蘭特進攻犯規同樣是6犯離場。路威廉斯中距離跳投逼平比數，柯瑞不慌不忙地在左邊45度角投進全場第5顆三分球，幫助勇士要回領先地位。但路威廉斯跳投得手，季中從七六人轉隊過來的沙梅特在剩下16.5秒砍進三分球，133比131反超比數，哈瑞爾兩罰俱中，快艇在50秒內發動7比0攻勢逆轉了整個戰局，並且贏得整場勝利。

路威廉斯無疑是快艇獲勝最大功臣，下半場85比58的強悍攻勢上演了不可能的逆轉秀戲碼，路威廉斯賽後受訪時表示，我們在大幅度落後的時候並未氣餒，一球一球穩穩地打，只要不放棄就永遠有機會。

路威廉斯攻下全場最高36分、11助攻，哈瑞爾25分、10助攻，賈林納利24分，沙梅特12分，貝弗利10分，快艇替補合力攻下73分，完虐勇士的48分。

史提芬柯瑞29分、6助攻，克雷湯普生17分，杜蘭特21分、5籃板、5助攻，魯尼19分、5籃板，卓雷蒙格林14分，庫克11分

(中時電子報)