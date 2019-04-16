美國之音今天報導，世界銀行新任行長瑪律帕斯在世界銀行春季年會上表示，他期待和大陸建立起「建設性」的關係。大陸官員也表示將深化與世行在借貸項目和知識共用方面的合作。

瑪律帕斯稱讚大陸在脫貧方面取得的成功。他說：「中國在減少極度貧困方面取得了巨大的成功。中國有一些經驗和一些感悟可以分享給世界。」

瑪律帕斯今年稍早曾以美國財政部負責國際事務的副部長身分，前往北京參與美陸貿易談判。他曾批評大陸仍在世界銀行借貸，並呼籲大陸在向貧窮國家提供巨額貸款時更為透明。

但被川普提名為新一任世行行長後，緩和了對大陸在世行借貸和「一帶一路」計畫的批評。

他上周二履新時說，大陸在世行的借貸已經在減少，同時不斷加大在世行的貢獻比例和專業知識的分享。

瑪律帕斯說：「那意味著演化，他們的借貸在減少，而他們在參與擴大資金上也做了更多貢獻。」

瑪律帕斯說，大陸加大了為世行下屬的國際發展協會（IDA）提供的資金。IDA是為最貧困國家提供資金的世行機構。

大陸「一帶一路」計畫投入數千億美元在亞洲、非洲和東歐資助大型專案，但每年卻仍能從世界銀行獲得數十億美元的貸款。大陸的做法在美國引起爭議。

上周，世行前行長佐利克在華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所一個有關世行發展的討論時說：「（世界）銀行仍然向大陸提供貸款。要對美國國會解釋為什麼我們在給大陸借錢顯然是件困難的事。」

佐利克說，他在任世行行長期間曾就此提出過建議。他說，大陸仍然想要貸款，但鑒於當下環境，可以通過以合約為基礎形式繼續貸款。

佐利克提到，在他任內，大陸已經開始向IDA貢獻資金。

瑪律帕斯緩和了批評大陸在世行借貸和「一帶一路」計畫導致債務方面的批評。

佐利克認為，瑪律帕斯和世行面臨著巨大的機會。在如何對待大陸方面，他認為不應該與大陸切割關係。他說，那樣的努力會拆分國際體系。

大陸官員在世行年會也表示願意加強和該行合作。新華社報導，大陸財長劉昆在世行年會議程外與世行行長瑪律帕斯會面時表示，大陸願意和世行在借貸專案和知識共用方面深化合作。此外，大陸還願意和世行在改進經商環境和建立高標準多邊融資合作中心合作。

(中時 )