美國高爾夫名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）等了11年，在甫結束的2019美國名人賽上演大逆轉，終於再度於PGA美巡賽四大賽勇奪冠軍，讓他的粉絲們都相當開心，其中一位就是目前職業男子網球世界第二、西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）。

「很久以前，伍茲應該就是我最喜歡的運動員之一，我是他的死忠粉絲，他度過了好幾年難熬的職業生涯，他能夠在昨天於美國名人賽奪冠，我再開心不過了！」納達爾這麼說，「可以想像，為了回到高爾夫球場，伍茲經歷的所有過程以及努力訓練，他做的一切都是很難的挑戰。」

納達爾補充：「克服所有難關之後，伍茲終於又贏得四大賽冠軍，而且還是在有名的奧古斯塔球場，這或許是他最喜歡的球場之一，所以這座冠軍度他意義重大，我真的真的很替他開心。」

誠如伍茲不斷挑戰自我、再返巔峰，納達爾也要努力創造屬於他的榮耀，上一場比賽他在印地安泉賽事晉級到四強，最後因為膝蓋傷勢，未能和瑞士費德勒上演一場較量，本周他則要角逐個人第12座蒙地卡羅大師賽冠軍。

納達爾說：「說到網球，我沒什麼好抱怨的，每一次出賽我都有機會拿到冠軍，生命對我實在太好，讓我無法去感到沮喪。不過當然，就算我抱著感恩的心看待所有網球和人生給予我的收穫，有時候還是很難接受現實中接踵而來的難題。但是多數時候我能回到場上拚戰，展現出對抗性，我都希望可以保持下去。」

納達爾曾在2005年到2012年於蒙地卡羅大師賽締造8連霸紀錄，今年則要挑戰4連霸，如果他順利在今年蒙地卡羅大師賽稱王，他將成為ATP賽史在單一賽事可以12度奪冠的第一人，也會讓他生涯在ATP 1000等級大師賽的冠軍數累積達34座。」

「蒙地卡羅是我重要的紅土賽季起始站。」納達爾表示，「我希望可以保持健康、準備好好跟其他人競爭，這項賽事對我很重要，希望一開始就展現的非常強勢。」

(中時電子報)