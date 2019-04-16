台北市聯合醫院今年1月爆出流感群聚感染，造成2人死亡，結果3月又遭爆料北市聯醫仁愛院區護理之家爆發流感群聚感染，6人出現流感症狀，沒想到本月4日松德院區又發生非A流群聚感染。台北市議員簡舒培質疑，聯醫整個冬天都有群聚感染問題，顯然疾管SOP是失效的，要求聯醫提出檢討報告。

台北市立聯合醫院繼和平、仁愛院區爆發流感群聚，松德院區4日也傳出非A流群聚。聯醫松德院區院長楊添圍今證實，有6人感染症狀，包括5位病患1位護理人員，但由於松德院區屬精神專科醫院，進出有管制，所以在追蹤跟預防上也相對嚴格，4月8日之後就沒有新增病患，疫情也沒有擴大情形。

簡舒培表示，今年聯醫群聚感染的頻率太高，和平院區更爆出2人死亡，顯然SOP需要做修正，「如果一個人本來沒病，結果去探個病出來就生病了，那以後誰敢去聯醫？」聯醫有公共衛生責任，不但沒有負起責任，還變成加害者，要求聯醫加強疾病宣導，避免患者就醫時未將症狀講清楚，錯過診治時機。

聯合醫院總院長黃勝堅坦承，SOP確實有改善空間，今年初群聚感染發生頻率確實較往年高，判斷與目前SOP仍無法完全杜絕群聚感染有關。

他舉例，和平醫院1月時有個案疑似流感病患，但就醫後做快速篩檢，結果卻呈現陰性，且快篩送檢需要時間，無法第一時間得知是否感染，才導致問題擴大；後續會檢討如何加強問診、篩檢準確度等，避免類似問題發生，預計兩周內會提出檢討報告。

(中時 )