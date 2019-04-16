監察院今公布最新一期廉政專刊，政務委員唐鳳存款有397萬餘元，相比去年申報667萬縮水了279萬，但債務達1913萬餘元，主要用於指數型投資理財、購置不動產與周轉金。唐鳳也申報1筆土地及1筆建物，位於新北市新店區。

主責協調通傳會、科技部、原能會等部會的政委吳政忠，此次與配偶詹永嬌的財產申報共有2筆土地1筆建物在台北市中正區中正段，汽車部分則有福特六和與SKODA共2部車，存款2171萬餘元、有價證券78萬餘元，另外還有為了購置不動產的122萬餘元授信債務，並有台南市20筆土地與3筆建物交付信託。

政委林萬億獨自申報，共有4筆土地在新北市，擁有中華與本田2部汽車，存款487萬餘元，保險9筆，另有台北市信義區的一筆土地與建物交付信託。政委張景森與妻子申報台北大安區3筆土地、信義區2筆土地，大安區有2筆建物，存款1206萬餘元。

首長部分，公平會主委黃美瑛與丈夫申報土地18筆、建物1筆，存款1973萬餘元，另外還信託9筆土地、1筆建物及台泥、聯電、鴻海、宏碁、彰銀、開發金、兆豐金等總價額53萬元的股票。

客委會主委李永得則是與立委妻子邱議瑩有3筆土地2筆建物在高雄市，存款749萬餘元，有價證券3120元，債務543萬餘元，另有4筆在高雄市美濃的土地，以及系統、金橋、康那香、云辰4筆總價114萬餘元的股票交付信託。

(中時 )