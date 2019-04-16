新竹縣政府內超商上月底遭竊賊侵入偷走10餘萬元，縣府雖緊急提出門禁、窗戶警報器等應變方案，但縣長楊文科認為仍有全面整頓必要性，16日在主管會報裁示由綜合發展處長邱俊良暫代駐衛警隊長，全面提升維安層級。

楊文科16日在主管會報中聽取邱俊良呈報廳舍維安機制，各出入口開放時間為上班日上午6點到下午6點，非上班時段需登記，另在A、B棟穿廊窗戶加裝警報器，監視器更換為紅外線夜視型感應警報規格，夜間巡邏增為2人，1人負責出入管制，另1人加強夜間巡邏。

楊文科聽完仍眉頭深鎖，痛批維安多年來有跟沒有一樣，勢必要有全面整頓的計畫。他直言，維安再不改善，竊賊仍可侵入縣府內，應提報確切處置辦法，人事上也需做出調整，「不做的話，大家都無法安心！」。

邱俊良表示，駐衛警原編列8位人員，2位被前任政府取消，加上1位退休，目前含隊長共5人。自超商竊案後，檢討當時駐衛警通報時間太慢，安排巡查也未盡責任，提出改善方案選項包含撤換隊長、請警察局支援人力，保留少數駐衛警巡邏，或是直接請委外保全。

邱俊良說，目前新竹市政府請警察局支援單哨，駐警隊負責巡邏，苗栗縣政府則委外保全執行，若參照上述2個縣市政府方案，現有駐警隊人員能留就留，不能劉的安排到其他局處做警衛工作。

警察局長黃家琦表示，需要警方協助維安工作，縣警局絕對全力以赴。

楊文科當場裁示，由邱俊良暫時代理駐警隊長，現有隊長支援其他部門，邱代理期間要全面檢視人力狀況，尤其夜間巡邏一定要加強，至於職務代理時程，楊文科認為，「找到適當的人再做調整」。

(中時 )