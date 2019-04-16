蔡健雅（Tanya）〈原諒〉MV正式上線，為了拍攝這支MV，她與工作團隊一大早來到海灘，在等候的過程，她靈光乍現，穿著高跟靴自己玩起在海灘奔跑的自導劇情。導演陳霈芙曾攝過Tanya的多支MV，她發現當下Tanya的狀態正是釋放與拋開束縛，而非被情歌困住在狹窄心房裡，便立馬抓往當下的影像。拍攝當天最後的臨時考題是一首歌free style的自我表現，Tanya在聽到音樂後突然跳起單人現代舞，曲畢博得現場全體工作人員的掌聲，攝影師更是緊抓鏡頭拍攝。

在這支音樂錄影作品中，陳霈芙邀請視覺影像藝術家孫瑞鴻共同創作，讓Tanya在同一空間內面對不同維度、不同情緒與記憶錯位的自己，一切畫面影像的交織融迭，皆由現場呈現而非後期處理。這種拍攝方式就像在強迫自已去面對內心的愛憎與得失，在腦海中時而浮起的片斷記憶，如同Tanya寫下的歌詞「在原諒自己，卸下枷鎖過後，才能擁有自由」。

蔡健雅三年前為了創作《失語者》掏空靈感、挑戰陌生風格，付出了極大心血。之後，她又用三年底時間遊歷不同國家城市，找到一個全新的自己、選擇用全新的音樂風格去與世界交談。「可能之前的我常常跟失敗或痛苦過不去，也是跟自己過不去，當我想要放棄的時候，就寫了〈原諒〉這首歌。在準備拍攝MV時，導演陳霈芙希望我可以面對自己的內心來唱，也希望更多人可以對自己寬容。」

蔡健雅拍〈原諒〉MV時在海邊穿高跟鞋奔跑釋放自我。環球唱片提供

〈原諒〉正式版MV4月18日全網上線，而專輯《我要給世界最悠長的濕吻》的黑膠大碟也將在5月10日正式發行。

(中時 )