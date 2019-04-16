郭台銘在台美國會議員對話場次提問，詢問台灣想要參加區域經濟組織時，決定權在北京或華府？蕭美琴表示，這應該不是二擇一的問題，只是當經濟發展必須以政治為前提時，將傷害到人民利益，甚至造成許多問題。

郭台銘原本想再追問，但是主持人陳唐山以會議時間已到制止。郭台銘突然發起脾氣，直批主持人不給追問是「沒禮貌」，並起身大罵「這不是對話！」

蕭美琴隨後走下台與郭台銘溝通，但郭台銘仍不滿表示，回答問題看都不看我一眼，對不起你沒有這麼偉大，如果這是一言堂我幹嘛參加！你不敢看中華民國嗎？

郭台銘還揚言要告訴白宮，「這就是民進黨」，隨後就離場。蕭美琴則強調今天是全場對話、不是個人對話。

蕭美琴稍早在臉書發文指出：「郭董發飆說我回答問題沒有看著他，對他不尊重，而我主動去跟他致意他也不接受，在媒體簇擁下拂袖而去。」

蕭美琴解釋，一方面會議室舞台燈光很亮會反光，讓我看台下郭董的方向幾乎看不到； 二方面我以為參加研討會是要跟全場聽眾對話，因此眼光掃射全場，沒有集中在他身上，但如果郭董覺得我眼光沒有鎖定他而不尊重，我也很抱歉因我本意也不是故意要冒犯他，參加研討會相互討論，雖然意見不同我也是尊重他表達意見的。

郭台銘也在臉書發文說，今日在會議中提問要加入這些協議的關鍵鑰匙在華府還是北京？被已讀不回，所以只有走人，談什麼區域大戰略，若連問題都不知道，還談什麼戰略？還是回來和民眾談話，比較實在。

(中時 )