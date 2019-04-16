台中市政府為體恤阿公、阿嬤顧孫的辛勞，結合中央政策，未滿2歲兒童送托準公共化合作單位的家長每月可獲6000元補助，2至3歲幼兒送托嬰中心及2到6歲幼兒居家托育(保母)，持續補助每月3000元；在家自行照顧的兒童，爺奶顧孫免上課受訓也可獲每月2500元育兒津貼。

社會局長李允傑表示，衛福部參採台中市平價托育補助經驗，以「定價＋補助」的制度模式在全國推行「準公共化」，家長送托準公共化托嬰中心或保母，每月可獲6000元補助，中低收入戶最高8000元，低收入戶家庭1萬元；如果是第三名子女再增加1000元。

台中市加入準公共化的托嬰中心及保母超過八成，絕大多數的送托家長都可以獲得補助。因中央準公共化每月6000元補助只到兒童二足歲，台中市延續過去協助兒童發展轉銜精神，2至6歲送托準公共化合作單位兒童，會持續補助每月3000元，使兒童進入幼兒園前家長能獲得補助。

每月2500元育兒津貼也擴大辦理，放寬補助資格。隨著修正規定，未來無論父母就業情況，凡是在家照顧或未領取托育補助的未滿二歲兒童，都能獲得每月2500元的育兒津貼，中低收入戶最高4000元，低收入戶家庭5000元，第三名子女則再加發1000元。

李允傑指出，無論托育補助或育兒津貼，都是要回應現代育兒家長的需求，隨著育兒津貼擴大辦理，本來約1萬8000名的受益兒童，將倍數成長至將近3萬6000人，搭配托育補助，讓台中市超過九成的育兒家庭受益。

(中時 )