高雄市長韓國瑜訪美行，受到僑胞熱烈歡迎。每場僑胞宴會致詞上，韓國瑜都會說到，希望僑胞把身體顧好，明年「1月11號回台投票」，短短4天講了7次，更說到是最重要的一場保衛戰，讓外界解讀，可能這就是2020要參選的關鍵密碼。
據《中天新聞》報導，韓國瑜訪美與僑胞餐會，幾乎在每一場宴會致詞上，都可以聽到同樣的話，就是希望海外僑胞們要健健康康的把身體顧好，明年「1月11號回台投票」，他說到，因為這攸關中華民國生死保衛戰。
隨著訪美天數增加，韓國瑜力道加重，「1月11號回台投票」講得次數也越來越密集，短短4天就講了7次，被解讀這就是2020的關鍵密碼，就只差韓市長還沒鬆口表態「我要參選」。
網友紛表示，「非韓不投」、「韓就像老兵一樣，誓死維護中華民國」、「要僑胞回去，請韓市長出來吧，勿忘世上苦人多」，更有不少網友表示「可以開始包機了」。
(中時電子報)
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