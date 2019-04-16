壓榨勞工的事件時有所聞，一名在檳榔攤工作的男子po出薪資單，指出他工作24天，最終薪資只領1萬5000元。貼文引發網友討論，有人為原PO抱屈「作賤自己？」也有人質疑他「一天做幾小時？」

一名網友在《爆料公社》PO出南部地區某檳榔攤薪資單，怒控該間檳榔攤薪水「比童工還童工！」，從薪資單可見原PO工作24天底薪加上勞退金共1萬6千多，再扣除掉遲到扣款375元，工作一個月僅領1萬5千元。

「上24天，薪水結果一萬五千多怎生存 ？」原PO張貼離職前與老闆對話，對話中老闆回應，因為第一個月算天數，所以領的薪水比較少，下個月會讓原PO領2萬5薪資，還信誓旦旦說「公司對你們算不錯了」，但原PO絲毫不領情，憤而退出工作群組，並發文怒公審「不爆料他，還會有更多人的薪水被亂算、亂扣！」

原PO薪資待遇也引起網友熱議，不少人同情原PO，相繼留言「作賤自己嗎？24天領1萬6是台灣的薪資標準嗎？」、「台灣自己人那麼命賤薪資只值這些哦！」、「一天633？」、「20年前的海產店學徒還比她高」、「可到地方市政府勞工局申訴，或許這樣會比較快」、「差這麽多，我一樣在檳榔攤，每個月光業績和獎金都有一萬多」「上24天還算少唷，這老闆還真惡質啊~」「臥X！比我1x年前薪水還差」

不過，原po僅憑薪資單公審前東家也引發爭議，不少網友質疑「一天幾小時？」、「有些問題沒看到 只看到數字 真的會誤導很多人」、「上班幹嘛遲到，遲到就是不對」「如果沒滿月，以月薪換算日薪本來就不多」、「可以先說一天上班幾小時嗎？沒說清楚無法做判斷啊！」。

(中時電子報)