考季即將來臨，許多考生都會向文昌帝君祈福考試順利、金榜題名，宜蘭市公所將在20日上午在宜蘭市文昌宮舉辦「文昌護佑祈福-擲筊送100分文昌護佑智慧包」活動，除了祈福也可參加擲筊活動，連續擲出3個聖杯，即可獲贈文昌帝君加持過的「100分文昌護佑智慧包」，庇蔭自己在考場有個好表現。

今年的內容包含祭典儀式、擲筊送智慧包、發送文昌護佑祈福禮及智慧餅，市長江聰淵表示，希望藉由參與文化活動，讓考生體悟昔日考試的歷史意義，同時祈求金榜題名。

今年的活動將從當天8點30分開始發放「文昌護佑祈福禮及智慧餅」兌換券，市公所也為考生準備具象徵意義的「祈福籃」，內有芹菜（勤勞、勤學）、蔥（聰明）、蒜（勝算）、菜頭（好彩頭）等供品獻祝。

另外還將舉辦擲筊送「智慧包」活動，「智慧包」限量15個，17日起採線上系統預約報名，限定50人，只要連續擲出聖筊3個，即可獲贈文昌帝君加持100分文昌護佑智慧包。線上報名系統網址： https：／／ppt.cc／f2pMox。

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