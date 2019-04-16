爭取連任的台中市外埔區中山里前里長朱勝永為求得勝選，去年9、10月間偕同兄長、堂兄等人，以每票1000元代價賄選，台中地院依違反選罷法判處朱男等5人1年6月至2年不等的刑期，而朱男也被判當選無效確認。

判決指出，朱男為求得成功連任，去年9月、10月間與自家兄長、堂兄夫妻及王姓鄰長等人共謀，決定以1票5000元價格、向50名選民買票賄選，朱男的堂兄並拿了2萬8000元給妻子、指定區域要求妻子代為買票。

檢警查出，朱男的堂兄並請王姓鄰長協助、向另4名選民買票，而截至被查獲，朱男等人共花費2萬9000元、分別向29名選民買票，檢警並於，檢警並於朱男等人住處查獲相關證據。台中地院昨依違反選罷法判處朱男、朱兄及堂兄夫婦、王姓鄰長5人1年6月至2年不等刑期，並須支付國庫6至18萬、罰義務勞務40至100小時。

此外，檢察官也認定朱男涉嫌賄選、對他提起當選無效之訴，台中地院日前判處他當選無效，因朱男未提出上訴，當選無效確定。

(中時 )