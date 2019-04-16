鴻海董事長郭台銘鬆口表示，表態考慮透過初選程序參選總統，且不會授受徵召，是否具有效黨員身分受到關注。國民黨中央第一時間表示「郭台銘先生目前並非黨員」，近中午時發新聞稿改口，稱「經過查證後，郭台銘確為國民黨資深黨員」，隨後卻又將新聞稿收回，改稱「其所屬黨部並未能即時通知郭本人辦理重新登記，以致郭認為至今仍具備黨員身分。」

針對郭台銘考慮是否選總統，並參與國民黨初選機制？國民黨副發言人黃心華中午表示，因郭台銘尚未確認參選意向，因此無法評論此事。但黃心華強調，經過查證後，郭台銘於民國59年加入本黨，黨齡已有50年。

對於郭宣稱如果參選會透過初選爭取提名，黃心華表示，國民黨2000年曾辦理黨員重新登記，而因郭台銘事業繁忙，其所屬黨部並未能即時通知郭本人辦理重新登記，以致郭認為至今仍具備黨員身分。

黃心華強調，2016年，黨內經費拮据之際，郭台銘以其母之名無息借貸4500萬元，讓國民黨黨務得以順利運作，凸顯郭台銘對國民黨的忠貞與支持。

(中時 )