國民黨2020總統人選難產，鴻海董事長郭台銘「這幾天將決定是否參選總統」，是否影響藍營局勢，台中市長盧秀燕16日受訪表示，這是一個「震撼彈」，國民黨要好好思考，與郭董是否有合作空間？希望能夠往好的方向發展。

盧秀燕認為郭董事長拚經濟非常有成效，這是台灣民眾現在積極尋求的方向，相信郭董若宣布參選，會得到很多人支持。盧秀燕也說，只要能為台灣做事，只要符合民意，她都支持，無論是郭台銘、韓國瑜、朱立倫都是很好的人選，但是到底誰出線，還要看民意。

盧秀燕也不諱言「美中台三角關係複雜」，未來的國家領導人一定要能致力於國家安全，讓台灣免於戰爭的恐懼，不要像現在一樣，把台灣推向危險戰爭的邊緣。誰能夠讓台灣民眾高枕無憂，誰能夠讓台灣民眾免於戰爭的恐懼，都是總統候選人能獲得青睞重要的原因。

至於國民黨總統初選有意改為「民調徵召制」，盧秀燕表示，對於初選形式，她一向沒有意見，只要大多數的民意、黨意都支持，就是我們要找的候選人。盧秀燕強調，國民黨現在求贏，有好幾位人選都具有理想性，也有勝選的能力。不過總統候選人只能有一個，怎麼能找出最符合大多數人的意見，程序很重要。

(中時 )