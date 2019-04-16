大眾汽車14日宣佈，計劃從2021年開始為中國市場生產一款純電動SUV，以挑戰特斯拉的Model X。在此之前，多家車企已經表示，擬在中國市場有所動作，有的是生產電動汽車，有的是建立生產電池的企業。《環球時報》報導，在上月大陸發佈新能源汽車補貼新政之後，各大汽車品牌在大陸市場的爭奪似乎進入新的階段。

「大眾推進在中國的電動車戰略！」德新社15日報導，大眾汽車將從2021年開始為大陸市場生產一款名為ID ROOMZZ的純電動SUV，有三排座位、續航里程可達450公里。大眾汽車集團CEO迪斯表示，大眾將逐漸拓展在新能源汽車領域的佈局，大陸市場在其中會起發揮關鍵作用。

此前，日產旗下品牌英菲尼迪宣佈，未來3年內將推出首款電動汽車，並將在大陸製造。戴姆勒和寶馬也計劃在大陸聯合推出一款價格在2.75萬至3.25萬歐元的電動汽車。韓國石化產品生產商SK創新則與大眾以及大陸合作夥伴洽談成立生產電池的合資企業。

《華爾街日報》報導，電動汽車已成為日漸放緩的大陸汽車市場上的一個亮點：大陸去年汽車總銷量較上年下降2.8％，但電動汽車銷量較上年增長62％。彭博社引述中汽協的最新數據稱，2018年中國共售出130萬輛電動汽車，預計今年有望達到160萬輛。

《華爾街日報》報導，根據大陸財政部公佈的計劃，從6月開始，中央財政提供的電動汽車頂格補貼額將減少逾一半，而地方補貼將被取消。能享受到補貼的電動汽車續航里程門檻從去年的150公里提高至250公里，並且2021年開始所有補貼都將被取消。

《華爾街日報》稱，減少新能源汽車補貼之舉，將令大陸電動汽車市場面臨考驗。一些汽車行業分析人士認為，一旦補貼取消，需求可能受到抑制，並令這一行業遭遇挫折。去年大陸運營中的電動汽車製造商數量達到487家，隨著補貼的逐步取消，這些製造商中的大多數也將消失。

據彭博社報導，國際信用評級機構惠譽認為，儘管大陸削減了電動汽車購置補貼，但電動汽車銷售不會因此受到影響，預計售價仍將維持在與之前相近的水平。惠譽稱，汽車製造商將補貼消費者，並把部分損失轉移給供應商，因此大陸電動汽車售價不會大幅上升。惠譽認為，比起盈利能力，電動汽車製造商將繼續優先考慮產量和市場份額。

《日經亞洲評論》引述摩根士丹利分析稱，大陸政府減少補貼，不僅不會阻礙，反而可能會加速外國品牌進入。因為當地企業必須加大投資力度，與全球電動汽車製造商比拚。國泰君安分析師托利弗·馬錶示，儘管大陸國內電動汽車普遍在價格上競爭，但全球品牌的高質量和聲譽將吸引對價格不太敏感的中產消費者。

中國汽車工業諮詢發展公司首席分析師賈新光認為，電動汽車實際上一直是在跟傳統汽車競爭，雖然現在無論是質量還是成本上都有一些問題，在使用的方便性上仍不能足以跟傳統汽車競爭，但是新能源車現在最大的機會就是智能化和網聯化，這也是新能源車的優勢。以前很多大陸國內企業的新能源車「不好玩」，但特斯拉就做得「很好玩」，所以說，把自己的優勢盡可能發揮以吸引消費者，才是最重要的。

(中時 )