蔡政府執政後，許多政策民眾不買單，導致去年九合一大選民進黨慘敗，更有「全民最大黨就是討厭民進黨」一說。然而，資深媒體人黃創夏在臉書表示，2020年最大黨將是「教訓國瑜黨」。該言論讓許多網友在留言區吵翻了！

年輕人普遍低薪，人民生活苦悶，「台灣最大黨就是討厭民進黨」一詞，道盡蔡政府施政背離民心的寫照，也讓蔡政府嘗到苦果，在2018九合一大選中慘敗。然而，黃創夏昨在臉書指出，2018年最大黨叫做「討厭民進黨」，2020年最大黨將是「教訓國瑜黨」！他說台灣大多數人是理智溫和，心中並沒有藍綠白紅等色彩，但囂狂丶粗暴丶沒有「斬節」者，必受教訓，屢試不爽！

底下留言則有網友問黃創夏「請問你喜不喜歡他？」黃則回應，他如果認清自己，好好專注於市政，好好學習，是一個值得期待的政治領袖，「要是繼續『忘了我是誰』，就是他和KMT之悲劇了」。

對此，網友紛紛表示「2020教訓國瑜黨？那只能選柯文哲、蔡英文了，這不是很諷刺嗎?比較起來韓國瑜還比較有魄力、認真做事情，難道就因為少數韓粉的作為，要我們全台灣的人民陪葬嗎?」、「你說教訓就教訓嗎？台灣這些年好不好自己看不出來？」、「這話有點嚴重了！客觀地看，高雄在地選民的心聲，才是要不要教訓國瑜的力量吧？」不過也有網友稱「高雄已經被韓說成民不聊生」。

(中時電子報)