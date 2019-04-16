蔡英文總統今天指出，作為一位女性總統，代表她有責任在國內外推動婦女賦權，直到有一天不再出現「女性總統」這個名詞。自從上任以來，政府即努力不懈為婦女打造一個有利成長、成功及追求夢想的環境，「那些夢想甚至是過去女性想像不到的」。

蔡英文今天出席「台美全球合作暨訓練架構-婦女賦權場次」時表示，過去三年來，她的執政團隊一直致力強化與其他理念相近國家的合作，其中包括「全球合作暨訓練架構」，也確保婦女賦權成為該架構的重點項目之一，「因為我們相信，當更多女性能夠追尋自己的夢想時，國家就會更加繁榮，區域就會更加穩定」。

她說，自從上任以來，政府即努力不懈為婦女打造一個有利成長、成功及追求夢想的環境，上個月，台灣海軍第二位女性艦長正式就任。「我們訓練出優秀的女性戰機飛行員，還有許多在傳統男性主導產業中表現傑出的女性」。

在政治領域，台灣的女性立法委員及縣市長占了將近40％。年輕世代也嶄露頭角；去年，台灣4位女青年獲選富比士雜誌「亞洲30位30歲以下最具影響力人士」 ，分別是企業家、藝術家、科學家及創投業者，「我們的努力也受到了肯定。」

世界銀行的「2019年女性、經商與法律」報告當中，台灣獲得91.25分，是全亞洲第一名。全世界只有六個國家，取消了所有對女性的工作限制，台灣就是其中之一。

蔡英文指出，女性的表現不只呈現在報告的數字中，「她們是我們的經濟命脈，也是社會的骨幹。這就是為什麼我們要鼓勵更多婦女創業，並打造一個讓她們覺得被看見、獲得支持的工作環境」。

作為女性賦權的區域領導者，她說，台灣提供女性所需的資源，讓他們在台灣和世界各地實現理想。台灣已準備好、有意願也有能力與像各位一樣理念相近的朋友合作，實現真正的全球性別平等。像「全球合作暨訓練架構」這樣的管道，正是大家團結一致，研商可行策略的最佳平台。

蔡英文也引述人生不設限的海倫凱勒的話「單槍匹馬，杯水車薪；同心一致，其利斷金」，「如果我們像今天這樣團結一致，成就將無可限量」，呼籲「我們一起合作，讓這個世界成為對所有婦女更加友善的地方」。

(工商 )