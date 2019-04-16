坍方現場。（徐養齡翻攝）

新竹縣五峰鄉竹122線37.2公里處，16日上午發生道路邊坡坍方，有落石及樹木散落路面，警方及消防局獲報後已到場封閉，由工務單位排除中，目前雙向無法通行。

警方表示，為免民眾行車發生意外，已雙向設立封鎖線、圓錐警示，並於五峰國中前路口引導民眾行駛替代道路環鄉道路，並通報縣府養工處做後續處理。

(中時 )