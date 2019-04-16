五峰南清公路37k坍方 緊急雙向封閉 13:482019/04/16 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 坍方現場。（徐養齡翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 坍方現場。（徐養齡翻攝） 新竹縣五峰鄉竹122線37.2公里處，16日上午發生道路邊坡坍方，有落石及樹木散落路面，警方及消防局獲報後已到場封閉，由工務單位排除中，目前雙向無法通行。 警方表示，為免民眾行車發生意外，已雙向設立封鎖線、圓錐警示，並於五峰國中前路口引導民眾行駛替代道路環鄉道路，並通報縣府養工處做後續處理。 (中時 ) #道路 #民眾 #警方 #坍方 #五峰國中 也許您會感興趣 推薦閱讀 永康聯絡道環線闢建 完善台南永康、安南區路網 10:402019/04/12 彰化縣立體育場環場道路施工封閉 15:302019/04/12 南投仁愛千人淨山 清淨台灣讓旅遊更舒適 17:262019/04/12 失智男子騎鐵馬 逆向誤上68快速道路 21:362019/04/12 經濟的關鍵在人民對政府的信心 04:092019/04/13 永康聯絡道開工 打通瓶頸 04:092019/04/13 減少死亡車禍 竹東公道路新增測速照相 15:302019/04/13 西門町峨眉停車場女子摔落 疑輕生送醫不治 20:322019/04/13 影》毒蟲遭逮向警自爆：家裡還有1個 12:242019/04/15 智慧運輸技術升級 汐止布置重兵改善壅塞 15:432019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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