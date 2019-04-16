台鐵第四代票務系統已於本月9日全面上線，可訂4月23日以後個人票，新版「台鐵e訂通2019」APP也同步上線。立委許毓仁今日指出，新版APP沒有驗收就上線，怒轟是把全民當作白老鼠。台鐵回應指出，新代系統於3月份即開始外部測試，全案均依採購法公開驗收，有近9成回饋認為新系統便利使用，目前約已賣出41萬張車票。

立委許毓仁今日召開記者會，要求台鐵公布建置第四代票務系統資金流向。台鐵表示，新代系統建置金費共10.7億元，另票務周邊設備部分，則以營業基金編列2.02億元。其中「台鐵e訂通2019」預算約1080萬元。

台鐵表示，該案建置資金流向包括票務核心系統建置5.89億元、票務網路建置1.28億元、票務工作站1.28億元、車長行動裝置0.53億元、資安強化0.18億元、對外網際網路及行動通訊服務0.35億元、備援中心建置1.23億元，總金額10.97億元。

台鐵強調，全案都依照政府採購法及相關法規，公平、公開、公正辦理招標及後續驗收作業，相關招決標過程均於政府採購網站公告。新系統經驗證通過後，截至4月15日為止，團體票共賣出16萬9249張、個人票共賣出24萬6177張，共賣出41萬5426張票、收入共約9195萬元。

台鐵表示，新代系統在3月辦理外部測試與民眾體驗，回饋意見高達89％持正面肯定態度，尤其一站式網站服務、即時呈現座位資訊、轉乘查詢、車票無紙化、旅程可分三段訂不同班次等功能，都被認為非常便利。

台鐵指出，第四代票務系統改為開放式架構，增加網路頻寬，可紓解尖峰時段訂票流量，每分鐘最多可完成60萬筆交易，另外也建置資安防護監控機制，避免網路機器人與駭客。

(中時 )