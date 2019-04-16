韓國瑜私人行程曝光！英特爾前副總裁設宴邀請

高雄市長韓國瑜出訪美國，連英特爾前副總裁都專程設宴款待。韓受訪時，被問到NCC遭指針對特定新聞台開罰，也罕見動怒！痛批公務員非指為民進黨一個政黨服務，該挺起胸膛，勇於向邪魔歪道命令說不。更大聲疾呼：「全國的媒體，都應該出來踴躍的發言，做中天電視台的後盾！否則下一個遭毒手的不知道是哪一家，我覺得這種處置是太過分了！」

韓國瑜被問及NCC遭指針對特定新聞台開罰的看法，嚴厲表示：「我覺得中天新聞台被NCC這樣罰，實在很難接受。因為中天新聞台一旦被開罰，如果處分越來越嚴厲的話，下面一個遭到黑手，或者遭到傷害是哪一家電視台或媒體，不知道！那一開始就不該做！」

韓國瑜也語重心長呼籲：「而且我一直強調，所有這些邪門歪道的命令，要執行的時候，一定要透過公務員；公務員要把持得住，公務員要堅定理想，這個不正確的命令、不當的違反新聞自由的命令，最後要透過NCC的官員執行，NCC的官員要挺起胸膛，不能示弱！不合理的命令，該拒絕就勇敢的拒絕，因為你們不是為民進黨一個政黨來服務的，你們是為全中華民國來服務的！」

最後，韓國瑜更大聲疾呼，霸氣力挺中天──「所以我希望這些NCC的官員，能夠挺起胸膛，抓住立場，勇敢說不。那對於民進黨這樣處罰這些電視台，我覺得全國的媒體，都應該出來踴躍的發言，做中天電視台的後盾！否則下一個遭毒手的不知道是哪一家，我覺得這種處置是太過分了！」

(中時電子報)