一畑電車株式會社擁有26個車站，是日本知名觀光鐵道。交通部台鐵局今日與其辦理友好鐵路協定簽署典禮，台鐵局長張政源指出，一畑電車副業比例高達5成，期盼締結友好鐵道後，能向其學習鐵道觀光發展經驗，共同帶動雙方觀光旅遊熱潮，未來也將規劃票券互惠活動。

一畑電車創立於1912年，位於日本島根縣出雲市，全長42.2公里，擁有26個車站，主要經營「北松江線」與「大社線」，除是當地民眾日常所利用外，同時也是知名觀光鐵道，沿途具有日本代表性的觀光名勝「出雲大社」、「松江城」以及與著名的松江宍道湖溫泉連成一線。

張政源今日在簽署典禮上表示，台鐵主業與副業比例約為8比2，副業比例必須提高，才能改善財務結構、健全體質，而一畑電車鐵路觀光發展完善，副業比例高達5成，其商業與旅館經營等附屬業務都非常值得學習。

一畑電車會長大谷厚郎表示，為了多角化經營，也開了許多集團分公司，主要仍以觀光為主要發展事業，期盼與台鐵合作後，能相互汲取優點學習。台鐵則表示，希望透過締結友好鐵道，學習一畑電車鐵道觀光發展經驗，共同促進台日觀光旅遊熱潮。

另外，台鐵也表示，與一畑電車締結友好鐵路後，未來也規劃推出票券互惠活動，目前規劃可以使用過的集集、內灣、平溪、一畑電車一日券，兌換對方的一日券車票，細節仍在洽談中。

(中時 )