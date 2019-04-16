藝人王思佳去年5月參加電影《死侍2》發表會時，黑色蕾絲禮服下滑，導致乳頭部位裸露，經媒體刊登，王返家後發現並控告蔡姓編輯、經理、副總與民眾等7人妨害名譽、散布猥褻物品罪，但士林地檢署認為，王在發表會上舉止優雅、表情自然，照片及影片不足以刺激或滿足性慾，並非猥褻的影像，因而對蔡等7人不起訴。

王思佳在去年5月11日晚上7時許，在微風廣場受邀參加電影新片發表會，站在舞台上時，胸部乳頭部位不慎裸露走光，並經現場記者拍攝，刊登在多家媒體，晚上11時許，其他民眾看到新聞，也將自己拍攝照片貼在網路社群上供人觀覽，王晚間返回內湖住處，在家看到自己露點影片。

蔡姓編輯則稱，新聞引用現場直播，並不知道衣著如何，得知有可能有露點，發現後已經將影片下架，後來使用也都有經過馬賽克，而現場拍攝的人也沒有發現。

檢察官認為，王思佳裸露時還有薄紗外衣，隱約可見疑似裸露的情形，且王思佳在發表會上舉止優雅、表情自然，也沒有任何猥褻動作，而走光的影片和照片，也不是強調乳頭部位的主題，不足以引起一般人嫌惡的感覺，並非有礙於社會風化，至於其他民眾，縱使其行為有可議之處，但主觀上並無貶損王思佳名譽，蔡等7人犯罪嫌疑不足予以不起訴。

(中時 )