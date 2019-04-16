蔡英文總統今天會晤聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯，期盼未來台克兩國能在既有良好的基礎上，共同推動各項民生福祉計畫，讓雙方持續進步發展。哈里斯則讚賞蔡總統的領導能力，認為蔡的當選正代表著台灣民主化的進步與進展。

蔡英文今天偕同陳建仁副總統會晤哈里斯，蔡英文在致詞時表示，哈里斯總理所領導的「團結聯盟」政府，從2015年開始執政之後，在各方面都有非常亮眼的成績。不僅觀光產業蓬勃發展，多項經濟發展指標，在加勒比海地區也都是名列前茅，有非常突出的表現。

台克兩國的邦交今年已邁入第36年，當中雖然經歷了國際局勢的變動，但她說，雙方的友好合作關係，仍然不斷提升。尤其是在哈里斯總理主政以來，雙邊在各個領域，都發展出更密切的互動及合作，至今也累積了許多豐碩的成果。

在公衛醫療方面，台克兩國從2017年起共同推動合作計畫，建構慢性腎臟病基礎防治體系，為克國慢性腎臟病患提供良好的醫療服務。同時也進行衛教宣導，「相信可以有效減少克國人民罹患腎臟病的機率」。

在教育和治安方面，蔡英文表示，我們也透過「育才計畫」等各項合作，強化兩國的教育交流，以及提升克國政府打擊犯罪的能力，為克國的社會穩定及發展，盡一份心力。

她期盼未來我們能在既有良好的基礎上，繼續跟克國協力合作，共同推動各項民生福祉的計畫，讓兩國持續進步發展。

哈里斯隨後致詞時表達對台灣的感謝，他說，自從聖克里斯多福及尼維斯獨立、與台灣建交的36年以來，克國在經濟方面有許多進展，以及生活品質的提升，之所以能夠實現，都是因為台灣政府與人民的支持。

哈里斯也讚賞蔡總統所展現出來卓越的領導能力，並表示，蔡富有同情心，並且向來都是以人民的利益為優先。他認為蔡總統的當選正代表著台灣民主化的進步與進展。克國政府很期待能持續在國際場域為台發聲、支持台灣，期待不久的未來，台灣能夠真正、合理的參與國際事務。

(工商 )