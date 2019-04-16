自導自演持槍逼車，3屁孩遭送辦。(林郁平翻攝)

網路「爆廢公社」網站15日PO出1則在市民大道上持槍逼車影片，南港警分局得知後立即勘查影片內容，發現影片中情節真實性存疑，認有惡作劇之嫌，遂組成專案小組追查影片來源，查出原來是蔡姓、李姓男子自編自導自演的惡作劇行為，並將影片傳送給林姓友人散布。全案調查後，依刑法恐嚇公眾及違反社會秩序維護法妨害安寧秩序等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方調查，蔡男、李男14日凌晨1時許，各自駕駛自小客車1部，以同方向行駛南港市民大道路段，行進間由李男自行拍攝影片，蔡男刻意逼車，並持玩具手槍遏令李男下車，模仿逼車情景。拍攝後李男將影片傳送給林姓友人，再由林男上傳「爆廢公社」網站供不特定人瀏覽。3男到場後，坦承為了好玩及開玩笑，才自拍持槍逼車影片。

南港分局長吳慶鴻表示，上傳不實影片造成民眾恐慌，惡作劇的行為已觸法，呼籲此風不可長。

(中時 )