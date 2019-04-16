通宵白沙屯媽祖北港進香已近尾聲，此刻媽祖駕座剛過台中苗栗邊界，跨入苗栗縣境，受到信徒熱烈歡迎。眼尖信眾發現，白沙屯媽祖11日從北港進香後，祂的鑾轎一直用綠色帆布蓋住，無法看到祂的慈容，鑽研媽祖文化的專家表示，是為將北港進香取得的靈力帶回白沙屯，這也使得白沙屯媽祖回鑾過程更增添其神秘。

白沙屯媽祖4月8日凌晨起駕出發，徒步南下到雲林北港朝天宮進香，來回400多公里、為期10天9夜的行程，年復一年聲勢浩大，今年更有5萬名香燈腳隨香，遶境宛如移動的長城般壯觀。白沙屯媽祖北港進香，其編制沿襲百年來傳統仍維持一貫簡樸，不變的是祂的神力靈動，令隨香信眾為之嘖嘖稱奇。

不少信眾注意到，被暱稱為粉紅小超跑的白沙屯媽祖鑾轎，在北港朝天宮進香後，多了一塊綠色帆布遮住鑾轎，不知是何典故。三立新聞網報導，義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬解釋，媽祖去北港朝天宮就是為了取得萬年香火，當媽祖完成刈火儀式後，為了讓祂靈力不外露，所以回鑾時會在神轎前蓋上一面帆布，象徵守住媽祖的刈取來的香火靈力。

駱調彬指出，媽祖從起駕一路是用四人扛的輕便鑾轎，到回鑾抵達新埔秋茂園後，將換上華麗莊嚴的八抬大轎，而這面帆布也在換轎時掀開，白沙屯媽祖才會再度露面示人。

(中時電子報)