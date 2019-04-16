台中通天大道院日前舉行天官武財神祝壽點燈補財庫法會，不料儀式進行到一半，天公爐瞬間發爐，後來更竄出「雙龍抱珠」。（主辦單位提供）

農曆3月15日是天官武財神趙公明誕辰，台中通天大道院日前舉行天官武財神祝壽點燈補財庫法會，不料儀式進行到一半，天公爐瞬間發爐，後來更竄出「雙龍抱珠」，在場信眾驚呼不斷，直呼要發達了。

台中通天大道院曾替彩券行老闆娘祈福後開出頭彩而登上媒體版面，法會當下，首先由住持無上元法師依循古禮科儀開壇持咒，招請天官武財神率領三十六天官，在道院的天地財庫銀行前為信眾賜財補庫，打開先天與後天財庫，沒想到天公爐隨即發爐，烈焰沖天，先是展現一柱擎天之勢，再現「雙龍抱珠」，信眾看到這種奇特景象，紛紛拿出手機拍照紀錄，也互道恭喜，直呼說這是個好兆頭，今年必定行大運。無上元法師則表示，發爐正是啟動先天財庫的靈符密碼，出現「雙龍抱珠」更是相當罕見。

無上元法師透露，台中通天大道院供奉的武財神趙公明本來就有不少助人事蹟，如今出現好預兆，相信信眾本身只要心存善念，多做善事，必然能累積福報，將無形的資糧與財運轉化為有形的財富。

(中時 )