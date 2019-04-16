19歲台灣女孩子瑜在韓國以JYP代表女子天團「TWICE」成員身分出道，至今已在演藝圈活動3年多，憑藉甜美臉蛋與精湛舞藝走紅，圈粉無數的她，也經常藉由在IG貼出自拍美照來跟粉絲互動，特點就是子瑜很少修圖，日前又貼出「高清樸素照」，眾人赫見她臉上的種種痕跡，才信服讚嘆子瑜真的沒開美肌！

「TWICE」這兩年工作超忙，不是準備出新曲就是開演唱會，然再忙碌，成員也不忘上網跟粉絲互動，日前子瑜在下榻飯店拍了自拍照上傳，笑著表示：「果然飯店的燈自拍起來很滿意」，也不忘感謝粉絲支持，「謝謝你們讓我有機會在這舞台上」。

只見子瑜以超淡妝入鏡，一下躺床、一下戴帽子，最讓人驚訝的是照片是用一般相機鏡頭拍攝，沒使用修圖app，畫質高清，可以看見子瑜額頭上有些許小痘斑，但臉上幾乎看不太到毛孔，只有平坦自然的肌膚紋理，呈現最真實的模樣，讓人讚嘆她表裡如一，「怎麼拍都好看」、「很少有女生敢用一般相機自拍」、「完全禁得起考驗的天生麗質」。

(中時電子報)