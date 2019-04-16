國民黨的立法委員黨內初選本次電話民調進入第三天，今晚10點兩家民調單位（典通公司、世新大學）分別要完成1068個有效樣本，即可完成本次市話民調工作。在電話民調最後衝刺的一天，國民黨立委費鴻泰為爭取更多鄉親的認同，今天早上站路口向往來車上的好友打招呼，拜託大家今晚在家接到市話民調，能夠支持他。

費鴻泰表示，今天巧逢天雨，正是「風雨生信心」，他向往來的鄉親請安問好，爭取大家的堅定支持。今晚6點30至10點，電話民調（市話），希望民眾多多支持。

(中時 )