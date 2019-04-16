電話民調第三天 費鴻泰站路口爭取認同 14:572019/04/16 中時 李依璇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨的立法委員黨內初選本次電話民調進入第三天，今晚10點兩家民調單位（典通公司、世新大學）分別要完成1068個有效樣本，即可完成本次市話民調工作。在電話民調最後衝刺的一天，國民黨立委費鴻泰為爭取更多鄉親的認同，今天早上站路口向往來車上的好友打招呼，拜託大家今晚在家接到市話民調，能夠支持他。 費鴻泰表示，今天巧逢天雨，正是「風雨生信心」，他向往來的鄉親請安問好，爭取大家的堅定支持。今晚6點30至10點，電話民調（市話），希望民眾多多支持。 (中時 ) #費鴻泰 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨團：NCC已淪為打手 解散算了 12:162019/04/12 爆猛料！賴士葆：韓自己都說溜嘴… 09:132019/04/13 被指詛咒韓國瑜 余莓莓暴氣急了 15:592019/04/13 藍委提案挺韓 拉抬能見度 04:092019/04/14 費鴻泰：民進黨應交代清楚跟李毅談什麼 12:042019/04/15 跟李毅談啥 藍促綠清楚交代 04:102019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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