中視正在熱播的八點戲劇《鑑識英雄II正義之戰》2016年開拍，直到今年3月底才播出，其中在第二單元「賽車疑雲」搭檔邵雨薇的男星沈威年，現在再回頭檢視自己的演技，看見不同的自己，更感念當時拍戲瓶頸時，前輩蔡淑臻的一句「辛苦了」讓他重拾信心。

蔡淑臻在《鑑識英雄II正義之戰》飾演主角楊茜。（圖／翻攝自鑑識英雄臉書）

《鑑識英雄II正義之戰》找來李昌鈺、王識賢、蔡淑臻、周孝安、蔡黃汝、紀培慧、蘇達主演，其中在第二單元中，邵雨薇飾演帥氣女賽車手，沒想到卻被捲入黑道賭盤中，最後成為受害者。而飾演的她男友的男星沈威年近期則受《中時電子報》訪問，除了聊到與邵雨薇對戲的過程，也談及前輩蔡淑臻曾在片場關心他，讓他走出拍戲瓶頸，成功完成拍攝工作。

沈威年（右1）也在近日播出的中視《鑑識英雄II正義之戰》中與邵雨薇（右2）有精彩對手戲。（圖／資料照）

沈威年表示當時和邵雨薇演戲時，發現兩人演戲方式非常不同，不過也符合劇中的兩人角色，雖然是在一起很久的情侶，但卻漸漸貌合神離。

沈威年當時拍戲遇上瓶頸，多虧蔡淑臻超暖的關心，讓他走出瓶頸。（圖／記者李家穎攝）

他也透露當時曾因角色的關係，遇到瓶頸甚至導致接連NG，當時有次休息時，蔡淑臻走到他旁邊跟他說了一句「辛苦了」，讓他放下並走出瓶頸，也讓他感動至今難忘。

(中時電子報)