臺北市「我們的內湖托嬰中心」爆發虐嬰事件，臺北市社會局處分托嬰中心勒令停業1年及開罰30萬元，市議員李明賢16日指出，該業者還有其他連鎖機構，恐怕會有相同虐嬰情況，他除要求市府調查，也要妥善安排其他嬰幼兒收托，對此，社會局長陳雪慧表示，2個月內提出完整調查報告。

位在內湖康寧路的「我們的內湖托嬰中心」，這月1日發生男嬰被保母抱壓在地上19分鐘，導致男嬰窒息死亡，經社會局調查，發現該中心涉及集體虐嬰，處分托嬰中心勒令停業1年及開罰30萬元，並裁罰虐嬰保母和機構主任。

李明賢今在民政部門質詢提出，該托嬰中心不僅被評比為甲等，在北市還有其他連鎖機構，不少家長害怕同樣情況會再發生，此外，他也擔心其他在事發托嬰中心的嬰幼兒無去處。

對此，陳雪慧說，社會局已組成專案小組，針對其他連鎖機構展開調查，在2個月內完整調查後報告，因機構硬體設備沒有問題，讓合格保母暫時進入照顧其他嬰幼兒，已啟動多元方案協助家長轉托，在19日機構停業最後一天前完成媒合。

至於出事的托嬰中心被列為甲等，陳雪慧強調，未來托嬰中心評鑑，不能只看半天，平常要求限期改善、家長陳情都該納入，半天很容易美化，不容易看到全貌。

(中時 )