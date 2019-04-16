北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩日前上政論節目大談統獨議題惹議，市議員游淑慧今質詢時進一步提出質疑，除學姊外，市府也有機要顧問上節目，但他們都適用《公務員服務法》，「要上節目可以，不能領錢、不談市政以外議題已經是最寬的容許」，人事處應該去查，要求他們把通告費繳庫，「不要因為是市長親信就不敢碰，市長這麼省，錢追回來市長會很開心的！」

游淑慧今在民政部門質詢時，詢問人事處長程本清，黃瀞瑩以及市府顧問周榆修等人的編制為何？程本清說，黃是聘用人員，周則是機要顧問，也都適用《公務員服務法》。

游淑慧追問，上節目算不算兼職？程本清說明，上通告有3個問題要考慮，包括有沒有經過長官核准、發表內容是否跟職務有關、有沒有領薪酬；游再問，周榆修、黃瀞瑩，以及前市府顧問林昆鋒等人上節目有沒有簽准？市府祕書長張哲揚說，黃瀞瑩上節目是他簽准的。

但游淑慧進一步質疑，如果他們上節目是談市政，在場所有市府公務員過去有因為開記者會、發新聞稿宣傳市政「額外領錢」嗎？開記者會、發新聞稿一定都經過長官允許，但沒人多領錢，這些人上節目為什麼可以額外領錢？另外，如果是談業務以外的內容，那就更不可以去做；游也說，即使是依法令兼職，依法每月薪資所得也不能超過1.6萬，超過部分怎麼處理？

程本清表示，通告費算不算薪資，已經請示銓敘部，但目前還未獲得回覆。不過游淑慧最後仍要求，人事處應該去查，市府人員要上節目可以，不能領錢之外，也不能談市政議題以外的內容，這已經是最寬的容許限度了，盼不要因為是市長親信人事處就不敢動，「市長這麼省，錢追回來市庫，市長會很開心的。」

黃瀞瑩受訪時則說，她都依規定辦理，該請假都有請假，如果銓敘部、人事處事後認為領通告費不妥、有問題，她都會依規定辦理。

(中時 )